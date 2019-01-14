2019-01-14T13:08:49+03:00
Происшествия

В Ноябрьске разыскивают автомобилиста, сбившего школьника на светофоре

Ребенок чудом избежал травм
Анна Полякова
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В Ноябрьске разыскивают автомобилиста, сбившего школьника на светофоре Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Ноябрьске разыскивают автомобилиста, сбившего школьника на светофоре Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Ноябрьске ищут свидетелей ДТП и также виновника дорожного происшествия, случившегося 12 января 2019 года около 20:50. На регулируемом пешеходном переходе в районе дома № 89 по проспекту Мира водитель за рулем неустановленного автомобиля сбил несовершеннолетнего пешехода.

Как сообщили в Госавтоинспекции по ЯНАО, автомобилист, управляя машиной предположительно темного цвета, двигался со стороны улицы Изыскателей в сторону Холмогорской. 14-летний школьник переходил на разрешающий сигнал светофора, когда на него наехала легковушка. Автомобилист тут же скрылся с места ДТП в неизвестном направлении. Ребенок чудом избежал травм.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии. Особенно будут полезны видеозаписи с автомобильных регистраторов очевидцев.

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