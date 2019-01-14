В Ноябрьске разыскивают автомобилиста, сбившего школьника на светофоре
В Ноябрьске ищут свидетелей ДТП и также виновника дорожного происшествия, случившегося 12 января 2019 года около 20:50. На регулируемом пешеходном переходе в районе дома № 89 по проспекту Мира водитель за рулем неустановленного автомобиля сбил несовершеннолетнего пешехода.
Как сообщили в Госавтоинспекции по ЯНАО, автомобилист, управляя машиной предположительно темного цвета, двигался со стороны улицы Изыскателей в сторону Холмогорской. 14-летний школьник переходил на разрешающий сигнал светофора, когда на него наехала легковушка. Автомобилист тут же скрылся с места ДТП в неизвестном направлении. Ребенок чудом избежал травм.
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии. Особенно будут полезны видеозаписи с автомобильных регистраторов очевидцев.