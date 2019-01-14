В Лабытнанги безработный в магазине обокрал покупательницу

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-14T12:55:58+03:00

32-летний рецидивист похитил у нее кошелек с деньгами

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В Лабытнанги раскрыли кражу, совершенную в декабре в магазине. Жительница города тогда обратилась в полицию с заявлением о том, что в торговом зале неизвестный похитил кошелек, где лежали 11 тысяч рублей.

Злоумышленника задержала следственно-оперативная группа ОМВД во время проверки по заявлению. Подозреваемым оказался 32-летний ранее судимый, неработающий местный житель.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вину в совершенном противоправном деянии подозреваемый признает полностью, оформлена явка с повинной.