В Новоуренгойской больнице выхаживают новорожденных по «методу кенгуру»

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-14T15:34:37+03:00

Родители держат младенцев на руках как можно дольше

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В Новоуренгойской центральной городской больнице неонатологи-реаниматологи, выхаживая новорожденных, применяют уникальный «метод кенгуру». Ребёнка мать или отец держат на руках по возможности как можно дольше. Простейшее действие серьёзно повышает иммунитет и силы малыша, а главное, этот метод — хороший антистресс, при условии, что родители излучают спокойствие и любовь.

Как сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО, раньше дети находились только под наблюдением медперсонала. Современные тенденции - это тесный контакт с родителями и открытые реанимации.

- Дети не должны быть окружены только аппаратурой, напичканной датчиками, им надо чувствовать тепло рук мамы, слышать голос папы, - говорит рассказывает заведующая отделением, врач анестезиолог-реаниматолог Ильмира Джалиева.

Метод «кенгуру» очень мягко и естественно знакомит малыша с окружающим миром. Он дает эффект стимуляции всех органов чувств ребенка. Он слышит поглаживания, прикосновения, биение сердца и голос родителей.

-Международные исследования показали, что состояние новорожденных, при использовании данного метода стабилизируется гораздо быстрее, чем в инкубаторе, а уровень смертности и осложнений у недоношенных маловесных детей снижается. Есть и психологический эффект- восстановление душевного равновесия мамы после преждевременных родов, формирование теплых доверительных отношений между ребенком и родителями в будущем, - Ильмира Джалиева.

За 2018 год через руки реаниматологов прошел 81 ребенок, из них 50 недоношенных и 6 детей с экстремально низкой массой тела (менее одного килограмма).