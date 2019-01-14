Новоуренгойцу грозит 5 лет тюрьмы за катания на чужих автомобилях

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-14T12:10:21+03:00

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В Новом Уренгое ждет суда рецидивист за серию угонов автомобилей. В октябре 2018 года его жертвами стали несколько беспечных горожан. Во время проверки полицейские выяснили, что мужчины припарковали автомобили во дворе домов, оставив двери машин незапертыми, ключи – в замке зажигания, чем и воспользовался злоумышленник.

28-летнего ранее судимого мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщает УМВД России по ЯНАО, уголовные дела расследовались по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Угонщику грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Дело направлено в суд.