СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-14T11:49:33+03:00

На Ямале в 2019 году еще больше многодетных семей получат деньги вместо наделов Фото: правительство ЯНАО

Изменить размер текста: A A

В 2019 году ещё больше многодетных ямальских семей смогут получить денежные выплаты вместо земельного участка. По информации департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, на мероприятие в этом году выделили 150 млн рублей. Эти деньги пойдут на соцподдержку от региона получат для 95 ямальских семей.

В 2019 году более 800 семей состоит в очереди на выплату. С начала действия программы, а именно с 2016 года, 259 многодетных семей уже получили деньги, отказавшись от бесплатного участка земли.

Специалисты также напоминают, что с 1 января 2018 года многодетные семьи получили право приобретать жилое помещение на всей территории РФ по своему выбору. Размер выплаты составляет 30% от стоимости жилья, рассчитываемой исходя из количественного состава семьи, норматива 18 м2 на каждого человека и стоимости 1 м2 жилья, устанавливаемой для округа Минстроем России.

Субсидию можно использовать на приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Ещё семья может потратить её на первоначальный взнос, на погашение ипотечного долга, а также на строительство дома.

В прошлом году 81 многодетная семья воспользовалась правом на получение денежной альтернативы взамен бесплатного семейного надела, общая сумма выплат составила 114,9 млн рублей. В среднем каждая семья-участник получила до полутора миллионов рублей. Напоминаем, что план 2018 года перевыполнен, из ямальской казны было выделено дополнительно 20 млн рублей.