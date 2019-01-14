В таркосалинском детском саду обнаружили опасную для жизни крупу

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-14T10:42:46+03:00

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Подозрительная гречневая крупа, которую обнаружили детском саду Тарко-Сале, оказалась опасной для жизни и здоровья.

Партия гречки без документов была отправлена на лабораторное исследование в Тюменский филиал ФГБУ «Новосибирская МВЛ». В результате выяснилось, что крупа не соответствует требованиям нормативной документации по качественным показателям. В образцах гречки обнаружено превышение размера отдельных частиц металломагнитной примеси. Так, например, обнаружены включения более 0,3 мм и масса более 0,4 мг.

- Это является нарушением обязательных требований безопасности для жизни и здоровья населения, пояснили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

В настоящее время некачественная крупа уничтожена. Учреждение и сотрудник признаны виновными в совершении административного правонарушения. Им назначено наказание в виде штрафа.