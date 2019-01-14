2019-01-14T10:11:21+03:00
Общество

В Лабытнанги горожан к купели на реке Ханымей будут возить автобусы

Совершить крещенский обряд окунания смогут все желающие до 22-00
Анна Полякова
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В Лабытнанги горожан к купели на реке Ханымей будут возить автобусы Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги горожан к купели на реке Ханымей будут возить автобусы Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги 19 января в православный праздник Крещения Господня верующих к реке Ханымей будет возить автобус.

ПАТП «Север» предоставит автобус для подвоза всех желающих к месту проведения обряда окунания. Рейсы будут выполняться от Георгиевского храма к берегу реки и обратно.

Первый рейс от Храма отправится в 12−20, сообщает администрация города. Далее рейсы к месту проведения обряда на реке будут выполняться по следующему графику: 15−00, 16−30, 18−00, 19−30, 21−00. От реки к Храму: 15−45, 17−15, 18−45, 20−15, 21−45.

К православному празднику на реке будет оборудовано три купели. Напомним, третья – семейная – появилась в дополнение к мужской и женской.

19 января в 11-00 состоится служба в Георгиевском храме, а в 13-00 на реке Ханымей настоятель Георгиевского храма иерей Богдан совершит чин великого освящения воды в купелях. Совершить обряд окунания смогут все желающие до 22-00.

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