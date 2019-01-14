2019-01-14T09:54:38+03:00
Общество

На Ямале начал работу навигатор дополнительного образования

Теперь найти информацию о кружках и секциях будет проще
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ямале родители и дети теперь могут найти данные о различных кружках, секциях и объединениях с помощью специального сервиса. Как сообщили в департаменте образования ЯНАО, запущен навигатор дополнительного образования.

Этот сервис на сайте ведомства дает возможность легко найти информацию о полном наименовании организации, адресе, в том числе официального сайта и электронной почты, контактных данных руководителя и часах работы.

Вся информация размещена в табличном, графическом и картографическом виде. Также на сайте есть возможность пройти тестирование по профориентации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В таркосалинском детском саду обнаружили опасную для жизни крупу
В Лабытнанги горожан к купели на реке Ханымей будут возить автобусы
Лариса Куклина завоевала золото на этапе Кубка мира по биатлону
На Ямале готовятся к зимним сельским спортивным играм
В Салехарде спасатели вывели из горящего дома девять человек
Более чем в 2,7 тысячах отделений Сбербанка производится сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
Зимнюю трассу Салемал — Панаевск — Яр-Сале откроют на этой неделе
Учебники по ненецкому и хантыйскому языкам включили в федеральный перечень
В Тазовском районе выясняют, из-за чего ночью сгорел снегоход
В Новом Уренгое за выходные случилось два ДТП с пострадавшими
Юная ямальская шахматистка завоевала «золото» детского Кубка России
Погода на Ямале 14 января: потеплеет местам до - 3 градусов
Житель Салехарда остался без денег, купив в интернет-магазине автозапчасти у мошенника
Доверчивая надымчанка перевела деньги мошенникам, думая, что помогает знакомой
Жители Пуровского района смогут полакомиться сыром и маслом местного производства
Жительница Нового Уренгоя стащила из арендованной квартиры телевизор
Погода на Ямале 13 января: облачно и небольшой снег
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подарил котёнка девочке с ДЦП из Тазовского района
Небдительный пуровчанин попался на крючок мошенников
Открытие зимника Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале запланировано на 17 января
В Новом Уренгое женщина хотела снять жильё, но «арендодатель» лишил её денег
В Пуровском районе двое подростков проломили потолок и проникли в сельский магазин
Погода на Ямале 12 января: ожидаются гололёд, изморозь и слабая метель
Ноябрьск готовится к православному празднику Крещения Господня