На Ямале начал работу навигатор дополнительного образования

СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-14T09:54:38+03:00

Теперь найти информацию о кружках и секциях будет проще

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На Ямале родители и дети теперь могут найти данные о различных кружках, секциях и объединениях с помощью специального сервиса. Как сообщили в департаменте образования ЯНАО, запущен навигатор дополнительного образования.

Этот сервис на сайте ведомства дает возможность легко найти информацию о полном наименовании организации, адресе, в том числе официального сайта и электронной почты, контактных данных руководителя и часах работы.

Вся информация размещена в табличном, графическом и картографическом виде. Также на сайте есть возможность пройти тестирование по профориентации.