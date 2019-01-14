Лариса Куклина завоевала золото на этапе Кубка мира по биатлону

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-14T09:48:26+03:00

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Ямальская спортсменка Лариса Куклина завоевала золотую медаль в женской эстафете 4 х 6 км на 4-м Этапе Кубка мира в германском Оберхофе. Соревнования прошли 13 января 2019 года.

Как сообщили в департаменте по физической культуре и спорту ЯНАО, старт приняла Евгения Павлова, на втором этапе бежала Маргарита Васильева, на третьем - Мастер спорта России международного класса по биатлону Лариса Куклина, завершила эстафету Евгения Юрлова-Перхт.

Российская «четвёрка» финишировала с отрывом в 33,5 секунды, оставив позади Германию и Чехию. Это первое золото команды на эстафете за последние семь и первый подиум за последние три года.

Нужно отметить, что Лариса не допустила ни единого промаха и поразила все мишени.

- Я переживала за стрельбу, что не справлюсь. Я так понимаю, что тренеры сделали ставку на это. Боялась не оправдать. Но хорошо, что все получилось. Состояние пока не позволяет бегать, приходится делать акцент на стрельбу, – рассказала в эфире «Матч ТВ» Лариса Куклина, оценив свое выступление на третьем этапе эстафеты в Оберхофе.

«Хочу от всей души и сердца поблагодарить всю сборную команду России... Спасибо большое нашей сервис бригаде, нашему аналитическому отделу, докторам, массажистам и отдельное спасибо тренерам и руководству, за то, что поверили, за надежду и что дали возможность пробежать именно в эстафете, в таких тяжелых условиях! Это мой первый старт на этапах КМ, и он навсегда отложился в моей голове. Спасибо!, - обратилась со словами благодарности на свой страничке «В контакте» Лариса Куклина.

Напомним, тенеруется именитая спортсменка под руководством Александра Дегтярева.