На Ямале готовятся к зимним сельским спортивным играм

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-14T09:13:11+03:00

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С 23 по 27 января в городе Тарко-Сале пройдут зимние сельские спортивные игры в Ямало-Ненецком автономном округе. Цель мероприятия – укрепление здоровья и создание условий для активных занятий физической культурой и спортом сельских тружеников и членов их семей, формирование здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства сельских спортсменов, совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы на селе.

В профильном департаменте рассказали, что в соревнованиях примут участие спортсмены сельских поселений Ямала, работающие в сельскохозяйственном производстве, на предприятиях и в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы.

В программе зимних сельских спортивных игр соревнования по настольному теннису, гиревому спорту, полиатлону, соревнования дояров, механизаторов и спортивных семей, состязания по шахматам и шашкам.

По итогам будет определен состав спортивной сборной команды арктического региона для участия во Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые пройдут в Тюменской области в период с 19 – 23 марта 2019 года.