СЕГОДНЯ 09:05 2019-01-14T09:06:06+03:00

В Салехарде спасатели вывели из горящего дома девять человек Фото: 89.mchs.gov.ru

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В Салехарде 12 января произошел пожар в жилом двухэтажном деревянном доме по улице Патрикеева. Горела квартира на первом этаже. Площадь пожара занимала всего 2 м2, однако из-за сильного задымления жильцам со второго этажа самостоятельно эвакуироваться было практически невозможно. Четырех детей и пятерых взрослых людей спасатели вывели на улицу.

Спустя 20 минут пожар был полностью потушен. Огнем повреждено поврежден пол и входная дверь одной из квартир, закопчен потолок. Жилой дом не пострадал, а главное, что погибших и пострадавших нет.

Как отмечают в ГУ МЧС России по ЯНАО, опасен не столько огонь, сколько дым и гарь от него. Статистика показывает, что большое количество пострадавших в результате возгорания получают отравление угарным газом, что может привести к летальному исходу.

Кроме того, пламя в деревянных зданиях распространяется максимально быстро, поэтому решающим фактором зачастую становится своевременное сообщение о пожаре.