СЕГОДНЯ 08:45 2019-01-14T08:49:13+03:00

Зимнюю трассу Салемал — Панаевск — Яр-Сале откроют на этой неделе Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Изменить размер текста: A A

На Ямале зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале открыт только на первом участке Аксарка — Салемал. Здесь возможен проезд для всех видов автомобилей общей массой до 10 тонн. Открытие участка дороги Салемал — Панаевск — Яр-Сале намечено на 17 января. Работы по подготовке трассы еще ведутся.

Напомним, эта зимняя трасса на особом контроле. Сезонная дорога открывается в самую последнюю очередь, поскольку она практически полностью проходит по поверхности реки. Дорожники обычно долго ждут, пока толщина льда на реке позволит безопасно работать тяжеловесной технике.

На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги сегодня, 14 января, разрешено движение транспорта общей массой до 20 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На зимник Салехард — Надым с 08:00 до 20:00 пропускают полноприводные автомобили массой до 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 — до 20 тонн.

На сезонной трассе Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги разрешено движение для любого транспорта массой до 15 тонн.

По зимнюю автодорогу Уренгой — Красноселькуп пропускают полноприводный транспорт до 30 тонн.