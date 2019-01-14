Учебники по ненецкому и хантыйскому языкам включили в федеральный перечень

СЕГОДНЯ 08:29 2019-01-14T08:32:49+03:00

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Учебники по ненецкому и хантыйскому языкам для 1-4 классов вошли в федеральный перечень. Как сообщили в окружном департаменте образования, приказ об этом подписала министр просвещения Ольга Васильева.

Их включили в раздел учебников с региональной и этнокультурной компонентой. Теперь они буду рекомендованы к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

В профильном ямальском департаменте, уточнили, что федеральный перечень учебников, как и ранее, разделен на три раздела. Базовый - состоит из 910 наименований. Ранее в перечень входило более тысячи наименований учебников, однако после проведения дополнительной экспертизы базовой части перечня было принято решение исключить из него книги, чье качество и содержание эксперты признали неудовлетворительным.