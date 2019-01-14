В Тазовском районе выясняют, из-за чего ночью сгорел снегоход
Пожар случился на улице Молокова
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В селе Гыда Тазовского района сгорел снегоход. Сообщение о возгорании поступило ночью 13 января. Пожар случился в 2 часа 52 минуты на улице Молокова, д. 25 А.
В тушении пожара были задействованы четыре человека личного состава и спецмашина МЧС. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Огонь ликвидировали спустя семь минут, однако спасти транспортное средство не удалось, сообщает ГУ МЧС по ЯНАО.