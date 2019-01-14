2019-01-14T08:10:02+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое за выходные случилось два ДТП с пострадавшими

Травмы получили два водителя и два пассажира
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое за выходные случилось два ДТП с пострадавшими Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Новом Уренгое за выходные случилось два ДТП с пострадавшими Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое 12 января случилось два ДТП, в которых пострадали люди. На регулируемом перекрестке улиц Крайняя и Сибирская авария произошла около 19 часов 10 минут. Водитель автомобиля Daewoo Nexia при левом повороте не уступил дорогу и столкнулся с легковушкой отечественного производства ВАЗ 21104. Она двигалась со встречного направления прямо. В результате ДТП пассажир иномарки, а также водитель и пассажир ВАЗ получили травмы.

На проспекте Губкина в районе д. 21 на регулируемом пешеходном переходе водитель Chevrolet Aveo, не выдержав безопасную дистанцию, допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Лада 2172. Авария случилась около 19 часов 30 минут.

От удара автомобиль иномарку по инерции отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом SOR LC, после чего эта же легковушка влетела в движущийся в попутном направлении Kia Cerato. В результате ДТП телесные повреждения получила водитель Лады.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, за прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы.

С начала 2019 года в 131 зарегистрированном ДТП травмированы 20 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В таркосалинском детском саду обнаружили опасную для жизни крупу
В Лабытнанги горожан к купели на реке Ханымей будут возить автобусы
На Ямале начал работу навигатор дополнительного образования
Лариса Куклина завоевала золото на этапе Кубка мира по биатлону
На Ямале готовятся к зимним сельским спортивным играм
В Салехарде спасатели вывели из горящего дома девять человек
Более чем в 2,7 тысячах отделений Сбербанка производится сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
Зимнюю трассу Салемал — Панаевск — Яр-Сале откроют на этой неделе
Учебники по ненецкому и хантыйскому языкам включили в федеральный перечень
В Тазовском районе выясняют, из-за чего ночью сгорел снегоход
Юная ямальская шахматистка завоевала «золото» детского Кубка России
Погода на Ямале 14 января: потеплеет местам до - 3 градусов
Житель Салехарда остался без денег, купив в интернет-магазине автозапчасти у мошенника
Доверчивая надымчанка перевела деньги мошенникам, думая, что помогает знакомой
Жители Пуровского района смогут полакомиться сыром и маслом местного производства
Жительница Нового Уренгоя стащила из арендованной квартиры телевизор
Погода на Ямале 13 января: облачно и небольшой снег
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подарил котёнка девочке с ДЦП из Тазовского района
Небдительный пуровчанин попался на крючок мошенников
Открытие зимника Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале запланировано на 17 января
В Новом Уренгое женщина хотела снять жильё, но «арендодатель» лишил её денег
В Пуровском районе двое подростков проломили потолок и проникли в сельский магазин
Погода на Ямале 12 января: ожидаются гололёд, изморозь и слабая метель
Ноябрьск готовится к православному празднику Крещения Господня