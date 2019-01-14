СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-14T08:10:02+03:00

В Новом Уренгое за выходные случилось два ДТП с пострадавшими Фото: Госавтоинспекция Ямала

Травмы получили два водителя и два пассажира

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В Новом Уренгое 12 января случилось два ДТП, в которых пострадали люди. На регулируемом перекрестке улиц Крайняя и Сибирская авария произошла около 19 часов 10 минут. Водитель автомобиля Daewoo Nexia при левом повороте не уступил дорогу и столкнулся с легковушкой отечественного производства ВАЗ 21104. Она двигалась со встречного направления прямо. В результате ДТП пассажир иномарки, а также водитель и пассажир ВАЗ получили травмы.

На проспекте Губкина в районе д. 21 на регулируемом пешеходном переходе водитель Chevrolet Aveo, не выдержав безопасную дистанцию, допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Лада 2172. Авария случилась около 19 часов 30 минут.

От удара автомобиль иномарку по инерции отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом SOR LC, после чего эта же легковушка влетела в движущийся в попутном направлении Kia Cerato. В результате ДТП телесные повреждения получила водитель Лады.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, за прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы.

С начала 2019 года в 131 зарегистрированном ДТП травмированы 20 человек.