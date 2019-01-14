Юная ямальская шахматистка завоевала «золото» детского Кубка России

СЕГОДНЯ 07:46 2019-01-14T07:51:45+03:00

В Брянске в каждой категории участвовали по восемь лучших шахматистов

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Шахматистка Оксана Горячкина из Салехарде завоевала золотую медаль на детском Кубке России, который завершился в Брянске.

В каждой категории участвовали по восемь лучших шахматистов, прошедших этапы детского Кубка России в течение года и отобравшихся в финал.

Ямальская спортспенка выступала в возрастной категории – девочки до 9 лет. Как сообщает департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа. На протяжении турнира Оксана занимала вторую позицию, но в решающем поединке за первое-второе место обыграла соперницу из Свердловской области, и с результатами 5 баллов из 7 возможных Оксана завоевала «золото» детского Кубка России.