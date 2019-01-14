2019-01-14T05:13:19+03:00
Общество

Погода на Ямале 14 января: потеплеет местам до - 3 градусов

Почти повсеместно пройдут снегопады
Анна Полякова
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Погода на Ямале 14 января: потеплеет местам до - 3 градусовПогода на Ямале 14 января: потеплеет местам до - 3 градусовФото: Анна Полякова
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В понедельник, 14 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде потеплеет -15 градусов, будет пасмурно, снег пройдет в первой половине дня, ветер юго-западный 3 м/с.

В Ноябрьске -3 градуса, пасмурно, весь день будет идти снег, ветер южный 10 м/с.

В Новом Уренгое – 6 градусов, пасмурно, снегопад, юго-западный ветер 9 м/с.

В Надыме - 14 градусов, солнечно, кратковременный снег - утром, ветер юго-западный 5 м/с.

В Губкинском - 16 градусов, переменная облачность, снегопад, ветер южный 3 м/с.

В Тарко-Сале - 7 градусов, пасмурно, снегопад, ветер южный 8 м/с.

В Муравленко -15 градуса, облачно, снег будет идти почти весь день, южный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги - 16 градусов, пасмурно, небольшой снег – в первой половине дня, юго-западный ветер 3 м/с.

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