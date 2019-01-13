2019-01-13T14:46:11+03:00
Происшествия

Житель Салехарда остался без денег, купив в интернет-магазине автозапчасти у мошенника

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Житель Салехарда остался без денег, купив в интернет-магазине автозапчасти у мошенникаЖитель Салехарда остался без денег, купив в интернет-магазине автозапчасти у мошенникаФото: Татьяна Коркина
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В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего, ранее судимого, жителя одного из российских регионов, который подозревается в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в декабре 2018 в дежурную часть полиции обратился житель Салехарда, который рассказал, что неизвестные похитили его деньги в сумме около 60 тыс. рублей. Стражи правопорядка установили, что в одном из интернет-магазинов мужчина заказал автозапчасти. Во время переписки лжеменеджер пояснил, что для покупки товаров нужна полная оплата, после чего потерпевший перевёл деньги. Правда, товар до сих пор не поступил, а менеджер на звонки не отвечает.

Позже личность подозреваемого была установлена. Ранее 26-летний молодой человек работал менеджером интернет-магазина автозапчастей, принял денежный перевод от клиента магазина, не сообщил об этом бывшему работодателю, присвоил деньги себе и потратил их на собственные нужды.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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