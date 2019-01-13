Доверчивая надымчанка перевела деньги мошенникам, думая, что помогает знакомой

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-13T10:32:38+03:00

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В Надымском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 9 января в дежурную часть полиции Надыма обратилась 53-летняя женщина, у которой неизвестные обманом похитили 7 тысяч рублей с банковской карты. При помощи мобильного приложения банка она перевела деньги на указанные в сообщении реквизиты банковской карты и позвонила знакомой. Та в свою очередь рассказала, что её взломали в соцсети мошенники и о переводе денег взаймы она не просила.

Преступников ищут.