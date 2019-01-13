Жители Пуровского района смогут полакомиться сыром и маслом местного производства

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-13T09:25:34+03:00

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Компания «Веритас» из Пуровского района, которая более двух лет выпускает «молочку» (кефир, творог, йогурт с северными ягодами, молоко, сливки и ряженку) расширяет ассортимент. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в середине января 2019 местные жители смогут купить сливочное масло и сыр местного производства.

В минувшем году животноводческий комплекс переработал порядка 200 тонн молока и назван «Лучшей фермой Ямала» на межрегиональной выставке «Малый и средний бизнес Ямала-2018». Именно там пурпейцы презентовали новоуренгойцам свою продукцию. Как отметил руководитель предприятия Руслан Саламов, в 2019 году планируется увеличение стада за счёт покупки новых нетелей и отёла ранее купленных коров.

Это позволит повысить объём производства и реализации молока. Руководитель планирует в ближайшее время обеспечить свежим молоком и молочными продуктами социальные учреждения Пуровского района, Ноябрьска, Муравленко и Губкинского.