Жительница Нового Уренгоя стащила из арендованной квартиры телевизор

СЕГОДНЯ 09:10 2019-01-13T09:10:55+03:00

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В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней, ранее судимой, местной жительницы, которая подозревается в краже телевизора.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО, 28 декабря 2018 в полицию поступило заявление от новоуренгойки, которая рассказала, что неизвестные тайно из квартиры похитили её телевизор. Ущерб от действий подозреваемой составил 15 тысяч рублей. Полицейские установили, что злоумышленница арендовала квартиру. Воспользовавшись тем, что арендодатель не контролировал должным образом своё имущество в квартире, женщина решила похитить телевизор.

Теперь женщине может грозить до двух лет лишения свободы.