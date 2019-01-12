2019-01-12T23:09:46+03:00
Общество

Погода на Ямале 13 января: облачно и небольшой снег

Днём до -15 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 13 января: облачно и небольшой снегПогода на Ямале 13 января: облачно и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 13 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный 2-8 м/с. Температура воздуха ночью -20…-28 C, днём -13…-17 C.

В Приуральском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный 2-6 м/с. Температура воздуха ночью -15…-16 C, днём -17…-21 C.

В Ямальском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный 4-8 м/с. Температура воздуха ночью -19…-20 C, днём -14…-16 C.

В Тазовском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный 4-7 м/с. Температура воздуха ночью -21…-23 C, днём -16…-17 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный 4-8 м/с. Температура воздуха ночью -24…-28 C, днём -17…-20 C.

В Пуровском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный 4-8 м/с. Температура воздуха ночью -19…-22 C, днём -14…-17 C.

В Надымском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный 4-8 м/с. Температура воздуха ночью -17…-18 C, днём -11…-14 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -17…-18 C, днём -13…-14 C.

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