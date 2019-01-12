Небдительный пуровчанин попался на крючок мошенников

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-12T12:08:15+03:00

Он заказал товар, перевел деньги, но заказанная система бдительности так и не пришла

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В Пуровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчин, который подозревается в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в апреле 2018 в дежурную часть обратился житель посёлка Пурпе. Он рассказал, что в одной из групп социальной сети нашёл объявление о продаже телеметрической системы контроля бдительности машиниста. Связавшись с продавцом устройства и оговорим условия сделки, заявитель заказал у него 5 штук этой системы и через приложение одного из банков оплатил полную стоимость товара – 6,5 тысяч рублей. Однако товар на адрес покупателя так и не пришёл, деньги не возвращены, а продавец перестал отвечать на телефонные звонки.

Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался 33-летний, ранее не судимый, житель Свердловской области. Он сознался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги потратил на свои нужды.

Сейчас мужчине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, расследование продолжается.