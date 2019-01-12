2019-01-12T10:34:21+03:00
Авто

Открытие зимника Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале запланировано на 17 января

Рассказываем, где получить оперативную информацию
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Открытие зимника Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале запланировано на 17 январяОткрытие зимника Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале запланировано на 17 январяФото: Татьяна Коркина
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Открытие зимника Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале запланировано на 17 января, об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. В настоящее время на участке Аксарка – Салемал открыто движение для всех видов транспорта общей массой до 10 тонн.

По автотрассе «Уренгой – Красноселькуп» могут проехать все виды автомобилей до 30 тонн, а на трассе «СалехардНадым» разрешено движение для всех видов машин общей массой до 5 тонн. Для всех видов транспорта общей массой до 15 тонн открыто движение на зимнике «Лабытнанги – Мужи – Азовы». На ледовой переправе между городами Салехард и Лабытнанги разрешено движение транспорта общей массой до 20 тонн.

В пресс-службе городской администрации отметили, что вчера начала работу комиссия по увеличению грузоподъемности ледовых переправ на зимних автодорогах Салехард – Надым и Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги до 30 тонн.

Оперативную информацию о работе зимников можно получить по телефону Дорожной дирекции ЯНАО: (34922) 7-17-04 или в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте. Обратиться за помощью можно в ЕДДС по номеру 112.

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