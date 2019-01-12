В Новом Уренгое женщина хотела снять жильё, но «арендодатель» лишил её денег

СЕГОДНЯ 07:53 2019-01-12T07:53:51+03:00

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В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого в отношении местной жительницы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 6 января 2018 в полицию обратилась женщина с заявлением. Она рассказала, что неизвестные злоупотребили её доверием и завладели её деньгами в сумме 4,5 тысячи рублей. Полицейские установили, что в Интернете женщина нашла объявление о сдаче квартиры в аренду. Потерпевшая созвонилась с псевдоарендодателем и в качестве предоплаты за жильё перевела на его счёт указанную сумму. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Преступников ищут, им может грозить до двух лет лишения свободы.