2019-01-12T07:48:28+03:00
Происшествия

В Пуровском районе двое подростков проломили потолок и проникли в сельский магазин

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Пуровском районе двое подростков проломили потолок и проникли в сельский магазинВ Пуровском районе двое подростков проломили потолок и проникли в сельский магазинФото: Татьяна Коркина
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В Пуровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека и 16-летнего подростка, которые подозреваются в краже, совершённой с незаконным проникновением в помещение.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, на днях в отдел МВД по Пуровскому району обратился индивидуальный предприниматель с. Самбург. Мужчина рассказал, что неизвестные отжали профнастил крыши сельского магазина, проникли на чердак, проломили потолок чердачного помещения и проникли в магазин, откуда похитили товар на сумму 52,5 тысячи рублей.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух молодых местных жителей. Парни в содеянном признали и похищенное имущество выдали полицейским добровольно. Ранее они в поле зрения правоохранителей не попадали, на учётах не состояли. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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