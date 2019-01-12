2019-01-12T00:02:05+03:00
Общество

Погода на Ямале 12 января: ожидаются гололёд, изморозь и слабая метель

Ночью и днём - холодно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 12 января: ожидаются гололёд, изморозь и слабая метельПогода на Ямале 12 января: ожидаются гололёд, изморозь и слабая метельФото: Татьяна Коркина
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На Ямале 12 января ожидаются неблагоприятные погодные явления: местами небольшой снег, гололёд и изморозь, слабая метель. Ветер юго-западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы 10-15 м/с.

Температура ночью -23…-28оС, при прояснении -33…-38оС, по востоку округа до -45оС. Температура днем -15…-20оС, местами -25…-30оС.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

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