СЕГОДНЯ 00:02 2019-01-12T00:02:05+03:00

Погода на Ямале 12 января: ожидаются гололёд, изморозь и слабая метель Фото: Татьяна Коркина

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На Ямале 12 января ожидаются неблагоприятные погодные явления: местами небольшой снег, гололёд и изморозь, слабая метель. Ветер юго-западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы 10-15 м/с.

Температура ночью -23…-28оС, при прояснении -33…-38оС, по востоку округа до -45оС. Температура днем -15…-20оС, местами -25…-30оС.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.