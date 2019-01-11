Ноябрьск готовится к православному празднику Крещения Господня

СЕГОДНЯ 16:27 2019-01-11T16:30:10+03:00

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В Ноябрьске 18 и 19 января на озере Ханто пройдет обряд окунания в крещенскую купель. До 18 января будут выполнены все необходимые подготовительные работы: расчистят от снега подъезды к водоему и площадки под стоянку автотранспорта, установят временные дорожные знаки, регламентирующие направление движения и скоростной режим автотранспорта, обустроят купели, из снега соорудят часовню и престол, установят две палатки и две раздевалки.

Палатки будут теплыми, а место купания - светлым. Чтобы участники обряда смогли согреться - МУП «Пассажирские перевозки» предоставит теплый автобус на целый день. При этом, как было отмечено, особое внимание специалисты уделяют вопросам безопасности. Будет сделано техническое заключение пригодности площадки на льду.

Для удобства горожан к озеру можно будет добраться на общественном транспорте. Движение автобуса организуют привычным уже для ноябрян маршрутом: «Школа №6 – Интеллект центр – Центр «Современник» - Санаторий «Озерный-1» отправление от остановочного пункта «Школа №6».

В этот день будет организовано дежурство бригад спасателей, водолазов, скорой медицинской помощи. Соблюдение правопорядка возле купели и на территории храма Архистратига Михаила обеспечат сотрудники полиции, казаки, представители добровольной народной дружины и Росгвардии.

После божественной Литургии в храме крестным ходом православные пройдут от храма Сергия Радонежского до озера Ханто в 11.45. Церемония освящения купелей начнется в 12.00.

Набрать воды на территории Храма верующие смогут с 12.00 до 22.00 19 января, которую будут подвозить водовозками.

К слову, ежегодно ноябряне в этот день уносят домой порядка 40 кубометров освященной воды.