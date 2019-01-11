2019-01-11T16:19:28+03:00
Происшествия

В Пуровском районе в парикмахерской посетитель лишился куртки и всех денег

Неизвестный похитил его одежду с банковской картой в кармане
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пуровском районе задержали подозреваемого в краже, случившейся в парикмахерской в ноябре 2018 года. Тогда в полицию с заявлением обратился мужчина, рассказав, что неизвестный похитил его пуховик, висевший на вешалке, в карманах которого находились портмоне с денежными средствами, банковские карты, водительское удостоверение и ключи от автомобиля. Ущерб составил 70 000 рублей.

Подозреваемым оказался ранее не судимый 29-летний уроженец Свердловской области. Молодой мужчина признался, что похищенные вещи выбросил, денежные средства потратил на собственные нужды.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ноябрьск готовится к православному празднику Крещения Господня
На Ямале ожидается похолодание до -45 градусов
Грубияна из Нового Уренгоя отправили на исправительные работы
Лабытнангцам пообещали сделать перерасчет некорректных платежек
Департамент молодёжной политики и туризма округа возглавил Наиль Хайруллин
Глава Ямала поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
В Ноябрьске на головы прохожих летели мужские трусы
В Лабытнанги оборудуют три крещенские купели
На Ямале 15-летняя девушка спаслась от насильника, оставив на его лице отметины
На двух ямальских зимниках могут увеличить грузоподъемность
Ямальские пляжники завоевали золото турнира в Голландии
В Ноябрьске не поделили дорогу «Нива» и «буханка»
На Ямале вышли на маршруты 12 новых автобусов
Жительница Муравленко потеряла 32 тысячи рублей, став участницей опроса в интернете
Проверка по факту в ДТП с участием скорой проводится с учетом новых данных
В новогодние праздники на Ямале серьезных коммунальных аварий удалось избежать
Губернатор Ямала помог юному блогеру с ДСП осуществить мечту
Погода на Ямале 11 января: мороз при юго-западном ветре
В Лабытнанги мошенник пытался выманить у женщины 90 тысяч для "спасения" внука
На Ямале начал работу региональный оператор по обращению с ТКО