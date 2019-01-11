В Пуровском районе в парикмахерской посетитель лишился куртки и всех денег
В Пуровском районе задержали подозреваемого в краже, случившейся в парикмахерской в ноябре 2018 года. Тогда в полицию с заявлением обратился мужчина, рассказав, что неизвестный похитил его пуховик, висевший на вешалке, в карманах которого находились портмоне с денежными средствами, банковские карты, водительское удостоверение и ключи от автомобиля. Ущерб составил 70 000 рублей.
Подозреваемым оказался ранее не судимый 29-летний уроженец Свердловской области. Молодой мужчина признался, что похищенные вещи выбросил, денежные средства потратил на собственные нужды.
Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».