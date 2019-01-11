В Пуровском районе в парикмахерской посетитель лишился куртки и всех денег

СЕГОДНЯ 16:15 2019-01-11T16:19:28+03:00

Неизвестный похитил его одежду с банковской картой в кармане

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В Пуровском районе задержали подозреваемого в краже, случившейся в парикмахерской в ноябре 2018 года. Тогда в полицию с заявлением обратился мужчина, рассказав, что неизвестный похитил его пуховик, висевший на вешалке, в карманах которого находились портмоне с денежными средствами, банковские карты, водительское удостоверение и ключи от автомобиля. Ущерб составил 70 000 рублей.

Подозреваемым оказался ранее не судимый 29-летний уроженец Свердловской области. Молодой мужчина признался, что похищенные вещи выбросил, денежные средства потратил на собственные нужды.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».