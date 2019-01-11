На Ямале ожидается похолодание до -45 градусов

СЕГОДНЯ 15:54 2019-01-11T16:06:24+03:00

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Ямал ждет усиление мороза до– 45 градусов, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. Неблагоприятные погодные явления, по прогнозам метеорологов, ожидаются в округе 12 января. Ямальцев предупредили о гололеде, метели и понижении ночной температуры.

В субботу на территории Ямала местами небольшой снег, гололедно-изморозевые явления, слабая метель. Ветер юго-западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы 10-15 м/с.

Температура ночью -23… -28 градусов, при прояснении до - 38, по востоку округа до -45. Температура днем -15… -20, местами столбик термометра опустится до - 30.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Возьмите в дорогу запас воды и термос с чаем. Не забудьте про спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен.

Заложите в автомобиль минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. Одевайтесь соответственно времени года и погодным условиям на улице, а не в автомобиле.