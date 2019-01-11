Грубияна из Нового Уренгоя отправили на исправительные работы

СЕГОДНЯ 15:37 2019-01-11T15:38:20+03:00

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Жителя Нового Уренгоя привлекли к ответственности за оскорбление сотрудника полиции. Инцидент произошел 9 октября 2018 года. 31-летний ранее не судимый грубиян в присутствии посторонних выражался в адрес правоохранителя нецензурной бранью. Тем самым он унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти.

В конце ноября 2018 года Новоуренгойский суд признал мужчину виновным. Его отправили на исправительные работы на 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как пояснили в полиции, оскорбление по закону наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.