2019-01-11T15:13:08+03:00
Общество

Лабытнангцам пообещали сделать перерасчет некорректных платежек

В городе проведут совещание, где обсудят переход на новое программное обеспечение
Анна Полякова
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Лабытнангцам пообещали сделать перерасчет некорректных платежек Фото: lbt.yanao.ruЛабытнангцам пообещали сделать перерасчет некорректных платежек Фото: lbt.yanao.ru
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Жители Лабытнанги получили некорректные платёжные квитанции по оплате услуг ЖКХ. В администрации города пообещали, что все ошибки будут исправлены, а платежки будут обязательно подвергнуты перерасчёту.

На следующей неделе, ориентировочно 15 января, запланировано проведение «круглого стола» по вопросу урегулирования деятельности ОАО «Единый расчётно-информационный центр» в связи с переходом на новое программное обеспечение.

В совещании примут участие представители департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО, ОАО «ЕРИЦ», а также организаций, предоставляющих услуги ЖКХ.

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