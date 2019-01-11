Лабытнангцам пообещали сделать перерасчет некорректных платежек

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-11T15:13:08+03:00

В городе проведут совещание, где обсудят переход на новое программное обеспечение

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Жители Лабытнанги получили некорректные платёжные квитанции по оплате услуг ЖКХ. В администрации города пообещали, что все ошибки будут исправлены, а платежки будут обязательно подвергнуты перерасчёту.

На следующей неделе, ориентировочно 15 января, запланировано проведение «круглого стола» по вопросу урегулирования деятельности ОАО «Единый расчётно-информационный центр» в связи с переходом на новое программное обеспечение.

В совещании примут участие представители департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО, ОАО «ЕРИЦ», а также организаций, предоставляющих услуги ЖКХ.