2019-01-11T14:49:42+03:00
Общество

Департамент молодёжной политики и туризма округа возглавил Наиль Хайруллин

До этого он занимал пост заместителя директора профильного департамента
Анна Полякова
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Департамент молодёжной политики и туризма округа возглавил Наиль Хайруллин Фото: правительство ЯНАОДепартамент молодёжной политики и туризма округа возглавил Наиль Хайруллин Фото: правительство ЯНАО
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Директором департамента молодёжной политики и туризма округа стал Наиль Хайруллин. Распоряжение о назначении губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал в четверг, 10 января.

Новый глава ведомства родился 12 апреля 1987 года в Ноябрьске. Окончив в 2009-м Тюменский государственный университет, работал в окружном департаменте по молодёжной политике, с 2014 по 2016 год возглавлял Окружной молодёжный центр.

С 2017-го по 2018-й руководил управлением формирования госполитики в сфере туризма, занимая пост заместителя директора профильного департамента, сообщает правительство ЯНАО.

Наиль Хайруллин назначен на пост руководителя ведомства из резерва управленческих кадров ЯНАО.

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