Департамент молодёжной политики и туризма округа возглавил Наиль Хайруллин
Директором департамента молодёжной политики и туризма округа стал Наиль Хайруллин. Распоряжение о назначении губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал в четверг, 10 января.
Новый глава ведомства родился 12 апреля 1987 года в Ноябрьске. Окончив в 2009-м Тюменский государственный университет, работал в окружном департаменте по молодёжной политике, с 2014 по 2016 год возглавлял Окружной молодёжный центр.
С 2017-го по 2018-й руководил управлением формирования госполитики в сфере туризма, занимая пост заместителя директора профильного департамента, сообщает правительство ЯНАО.
Наиль Хайруллин назначен на пост руководителя ведомства из резерва управленческих кадров ЯНАО.