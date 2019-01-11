Глава Ямала поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 13:54 2019-01-11T13:59:22+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с работниками окружной прокуратуры в преддверии профессионального праздника.

В своей вступительной речи на торжественном мероприятии 11 января руководитель арктического региона отметил компетентность и порядочность сотрудников ведомства, подчеркнув, что прокуратура всегда будет одним из ключевых институтов правоохранительной системы Ямала.

Глава округа поблагодарил силовиков за принципиальную позицию в вопросах защиты трудовых прав ямальцев, природоохранной деятельности, всего комплекса вопросов, находящихся в вашей компетенции. Особые слова благодарности он адресовал ветеранам ведомства, заложившим фундамент для сегодняшней эффективной работы.

В рамках торжественного мероприятия прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Герасименко озвучил результаты работы ведомства в 2018 году.

Он отметил, что ежегодно в органы прокуратуры автономного округа поступает более 20 тысяч обращений от граждан. Всего в 2018 году прокурорами удовлетворено свыше 2,5 тысячи жалоб и заявлений.

В 2018 году при проведении прокурорами проверок выявлено более 26,5 тысячи нарушений федерального законодательства, для устранения которых внесено свыше 11,5 тысячи актов прокурорского реагирования. В результате принятых мер к установленной законом ответственности привлечено 5700 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 115 уголовных дел.