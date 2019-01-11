2019-01-11T12:42:20+03:00
Общество

В Ноябрьске на головы прохожих летели мужские трусы

Горожане гадают, что заставило так радикально поступить с гардеробом
Анна Горлач
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В Ноябрьске на головы прохожих летели мужские трусы Фото: vk.comВ Ноябрьске на головы прохожих летели мужские трусы Фото: vk.com
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В Ноябрьске обрушился «дождь» из мужской одежды. Странное зрелище на улице Магистральной запечатлел горожанин и выложил снимки в местной группе соцсети «В контакте».

«Идешь такой ночью в 8 микрорайоне, а тебе на голову трусы прилетают мужские, а за ними штаны...», - подписал пост автор фотографий.

Откуда прилетели вещи, чьих рук дело и почему – загадка. Предположений масса. Горожан такой перфоманс просто взбудоражил. Все свои версии случившегося пользователи сети тут же высказали: «Гардеробчик меняют», «Вещевой дождь», «Семейные разборки», «В шкафу места не хватает», «По традиции, в новый год надо избавляться от старых вещей».

«Кто-то незапланированно переезжает. Или пока не в курсе, что переезжает», - предполагает Ирина Д.

«Вы все такие жестокие. Может у человека озарение пришло. Третий глаз открылся», - попыталась найти в произошедшем философский смысл Наталия П.

«А раньше он был закрыт штанами?», - Иронично возразил Андрей Г.

«Не смешно, бардак устроила, аккуратно собрала в чемодан, пакеты. Ты же женщина, какая разница куда таскать к балкону или к чемодану, печально…», - взывая к разуму, отметила горожанка Анна П.

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