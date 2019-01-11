В Лабытнанги оборудуют три крещенские купели

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-11T12:05:54+03:00

Всех желающих окунуться будут подвозить на автобусах

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В Лабытнанги, как и в2018, к православному празднику Крещения Господня будет оборудовано три купели. Напомним, третья – семейная – появилась в дополнение к мужской и женской по инициативе горожанки Надежды Махиной.

На совещании в администрации города с участием представителей учреждений, организаций и служб, задействованных в подготовительных мероприятиях, говорили о безопасности и создании максимально удобных условий для людей, решивших окунуться в иордани.

19 января в 11-00 состоится служба в Георгиевском храме, а в 13-00 на реке Ханымей настоятель Георгиевского храма иерей Богдан совершит чин великого освящения воды в купелях. Совершить обряд окунания смогут все желающие до 22-00.

Для удобства лабытнангцев ПАТП «Север» предоставит автобус для подвоза всех желающих к месту проведения обряда. Рейсы будут выполняться от Георгиевского храма к берегу реки и обратно. Расписание движения автобуса будет размещено на сайте администрации города.

Традиционно в этот день на территории Георгиевского храма с 11-00 до 20-00 будет стоять автоцистерна с освящённой водой, которую смогут набрать все горожане, которые не планируют поехать на реку. В течение дня возможны технические перерывы, связанные с необходимостью наполнения автоцистерны освящённой водой.

Для обеспечения безопасности крещенских купаний будет организовано дежурство бригад спасателей, полиции и медиков. Также у реки оборудуют пункт обогрева, где можно будет угоститься горячим чаем.