На Ямале 15-летняя девушка спаслась от насильника, оставив на его лице отметины

СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-11T11:33:15+03:00

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В Тазовском районе ждет суда мужчина, обвиняемый в покушении на изнасилование несовершеннолетней. 15-летняя девушка оказала сопротивление, спасаясь от злодея.

ЧП произошло вечером 23 ноября 2018 года в поселке Тазовский. В безлюдном месте на тропинке в овраге между улицами пьяный мужчина увидел незнакомую девушку и решил изнасиловать ее. Юная сельчанка, отбиваясь, исцарапала ему лицо. Насильник бросил свою жертву и скрылся с места преступления, когда увидел прохожего, показавшегося на тропинке.

По тревоге на поиски нападавшего был поднят весь личный состав территориального подразделения полиции. В течение 2 часов личность злоумышленника была установлена, а сам он задержан. Выдали его свежие царапины на лице. Насильником оказался 24-летний мужчина. Он признал свою вину. Его заключили под стражу. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

С несовершеннолетней потерпевшей после происшествия работали психологи, чтобы помочь ей прийти в себя.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.