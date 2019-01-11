2019-01-11T10:41:58+03:00
Общество

На двух ямальских зимниках могут увеличить грузоподъемность

Комиссия начала работу на трассах
Анна Полякова
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На двух ямальских зимниках могут увеличить грузоподъемность Фото: правительство ЯНАОНа двух ямальских зимниках могут увеличить грузоподъемность Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале 11 января начала работу комиссия по увеличению грузоподъемности ледовых переправ на зимних автодорогах СалехардНадым и Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги до 30 тонн.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО сообщили, что сейчас только три сезонные дороги действуют на полностью на всей протяженности. По автодороге Уренгой – Красноселькуп могут проехать все виды автомобилей до 30 тонн.

На трассе Салехард – Надым разрешено движение для всех видов машин общей массой до 5 тонн.

На зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги открыто движение для всех видов транспорта общей массой до 15 тонн.

На ледовой переправе между городами Салехард и Лабытнанги разрешено движение транспорта общей массой до 20 тонн.

Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале открыт лишь на участке Аксарка – Салемал. Здесь пропускают все виды автомобилей общей массой до 10 тонн.

Участка Салемал – Панаевск – Яр-Сале планируют ввести в действие 17 января.

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