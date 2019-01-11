На двух ямальских зимниках могут увеличить грузоподъемность
На Ямале 11 января начала работу комиссия по увеличению грузоподъемности ледовых переправ на зимних автодорогах Салехард – Надым и Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги до 30 тонн.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО сообщили, что сейчас только три сезонные дороги действуют на полностью на всей протяженности. По автодороге Уренгой – Красноселькуп могут проехать все виды автомобилей до 30 тонн.
На трассе Салехард – Надым разрешено движение для всех видов машин общей массой до 5 тонн.
На зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги открыто движение для всех видов транспорта общей массой до 15 тонн.
На ледовой переправе между городами Салехард и Лабытнанги разрешено движение транспорта общей массой до 20 тонн.
Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале открыт лишь на участке Аксарка – Салемал. Здесь пропускают все виды автомобилей общей массой до 10 тонн.
Участка Салемал – Панаевск – Яр-Сале планируют ввести в действие 17 января.