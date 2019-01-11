2019-01-11T10:14:31+03:00
Спорт

Ямальские пляжники завоевали золото турнира в Голландии

Это первая победа дуэта Красильников - Стояновский
Анна Полякова
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Ямальские пляжники завоевали золото турнира в Голландии Фото: yamal-sport.ruЯмальские пляжники завоевали золото турнира в Голландии Фото: yamal-sport.ru
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Спортсмены из Нового Уренгоя Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали золотые медали первого турнира этого сезона. 6 января в Голландии завершился этап Мирового тура категории «4 звезды».

Как счообщает пресс-служба департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, в полуфинальном матче ямальские пляжники обыграли своих соотечественников Илью Лешукова и Константина Семенова - 2:0 (21:18, 21:14), а в финале также уверенно победили дуэт из Германии Туле/Виклер - 2:0 (21:11, 21:18).

К слову, что пара Красильников -Стояновский образовалась только в конце прошлого сезона - в августе 2018 года и успела записать в свой актив серебро и бронзу этапов Мирового тура.

Победа в Гааге - не только первая медаль нового сезона, но и первая золотая награда этого ямальского дуэта.

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