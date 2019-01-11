В Ноябрьске не поделили дорогу «Нива» и «буханка»

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:03:00+03:00

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С начала 2019 года на ямальских дорогах в 85 зарегистрированных ДТП травмы получили 15 человек. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, за прошедшие сутки на Ямале случилось 18 ДТП, в результате которых 1 человек травмирован.

По данным ведомства, 10 января 2019 года, около 13 часов 50 минут авария произошла в микрорайоне «П-1» Ноябрьска. На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог в районе дома №147 водитель автомобиля ВАЗ не пропустил УАЗ. В результате ДТП пассажир «буханки» получила травмы.