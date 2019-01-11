На Ямале вышли на маршруты 12 новых автобусов

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:47:52+03:00

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В городах и посёлках Ямала в декабре 2018 года появились 12 новых автобусов, приобретенных за счёт средств региональной казны. Новые низкопольные автобусы поступили в Лабытнанги, в Новый Уренгой, в Ноябрьск, в Муравленко, в Пуровский район.

Все они оснащены речевыми информаторами, информационными табло, бегущей строкой, аппарелями для пассажиров на кресле-коляске, местами для инвалидов-колясочников со специальными креплениями для фиксации кресла-коляски во время движения, травмобезопасными панелями и поручнями, кнопками вызова водителя и указателями, выполненными шрифтом Брайля.

Для Ямальского района приобретён один полноприводный автобус, он будет задействован в перевозках в селе Мыс Каменный.

Эти 12 автобусов стали дополнением к 19-ти, которые поступили в муниципалитеты в течение 2018 года. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков подтвердил, что эта работа продолжится и в 2019 году.

Напомним, сейчас пассажиров перевозят 321 автобус – из них 91 приспособлен для потребностей маломобильных пассажиров, сообщает правительство ЯНАО.