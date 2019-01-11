Жительница Муравленко потеряла 32 тысячи рублей, став участницей опроса в интернете

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:28:52+03:00

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В Муравленко полицейские зарегистрировали кражу денег удаленным способом. Инцидент произошел 1 января. Пострадавшей оказалась 46-летняя женщина. В полиции она рассказала, что в соцсети новостной ленте увидела запись, где предлагают принять участие в бонусной программе банка, а именно пройти опрос и получить денежное вознаграждение. Зайдя по ссылке на незнакомый сайт, доверчивая горожанка прошла тестирование.

В ответах она указала свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер своей банковской карты, а также пароль, необходимый для подтверждения регистрации при тестировании. В результате с ее счета «ушли» 32 320 рублей.

Как сообщили УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Ведется следствие.

Полиция предупреждает: ни в коем случае не вводите свои данные в непроверенные Интернет-ресурсы.