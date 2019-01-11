11 Янв. 2019 2019-01-11T09:06:24+03:00

Проверка по факту в ДТП с участием скорой проводится с учетом новых данных Фото: vk.com

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В Ноябрьске правоохранители продолжают проверку по факту в ДТП с участием скорой помощи. Напомним, авария произошла на перекрёстке улиц Ленина-Советская 5 января около 12:47. Спецавтомобиль с пациенткой в тяжелом состоянии выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем «Лада», водитель которого пересекал этот же перекрёсток на разрешающий сигнал светофора. От удара легковушка изменила траекторию и столкнулась с автомобилем Kia.

По предварительным данным, маячки и звуковой сигнал включены не были, но в свете появившихся новых данных, а именно записи с видеорегистратора, проверка проводится уже с учетом этих обстоятельств, пояснили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Накануне в соцсети появилось видео, свидетельствующее, что карета скорой проезжала с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

В результате происшествия пострадала фельдшер скорой помощи.