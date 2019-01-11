В новогодние праздники на Ямале серьезных коммунальных аварий удалось избежать

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:29:50+03:00

Все восстановительные работы были проведены в регламентированные сроки

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Коммунальные службы арктического региона работали в новогодние праздники в режиме повышенной готовности, были организованы круглосуточное дежурство аварийных бригад и постоянный мониторинг объектов коммунальной инфраструктуры.

- В целом по округу новогодняя декада прошла в штатном режиме, - отметил директор окружного коммунального ведомства Дмитрий Афанасьев.

Специальный график работы всех служб позволил избежать серьёзных аварий в выходные дни и оперативно реагировать на перебои в работе электро- и теплосетей.

Тем не менее, как сообщили в правительстве ЯНАО, в ходе мониторинга нештатных ситуаций отмечены кратковременные и незначительные нарушения. Речь идет о работе электросетей в городах Салехард и Тарко-Сале, а также сбое в результате неблагоприятных погодных условий в селе Мыс-Каменный Ямальского района; на электростанциях в селе Газ-Сале Тазовского района и в селе Мужи Шурышкарского района.

В системах теплоснабжения в результате порывов трубопроводов-отводов временно было ограничено теплоснабжение трёх жилых домов в городе Тарко-Сале и пяти домов в Муравленко.

В Тарко-Сале временно была ограничена подача воды в пяти жилых домов из-за порывов трубопроводов-отводов в системах водоснабжения.

Все восстановительные работы были проведены в регламентированные сроки, чрезвычайных ситуаций не допущено.