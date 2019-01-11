Губернатор Ямала помог юному блогеру с ДСП осуществить мечту

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:35:17+03:00

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15-летний Андрей Войтикунов из Лабытнанги осуществил своё заветное желание. Юных блогер страдает гиперкинетической формой ДЦП, но он не унывает, а старается жить максимально полной жизнью. Подросток с увлечением работает над собственным каналом на YouTube, создать который поогла мама. В личном блоге он размещает ролики о жизни, увлечениях, городе и семье. Героями его сюжетов становятся младший братик Степан, мама, сам Андрей. Снимать видео помогают близкие, но монтирует ребенок сам.

В преддверии новогодних праздников мальчик стал участником всероссийской акции «Ёлка желаний». Он грезил побывать на региональном телевидении и встретиться с ведущими программ. Помог ему исполнить мечту губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Сотрудники окружной телерадиокомпании «Ямал-Регион» 10 января провели для мальчика экскурсию, рассказали о работе операторов, звуковиков и видеорежиссеров.

Андрей искренне радуется каждому «лайку» и подписчику. Юноша очень хочет расширить круг своего общения. На его канал подписался и губернатор. Дмитрий Артюхов подарил мальчику современный планшет для видеомонтажа и беспроводные наушники, сообщили в правительстве ЯНАО.