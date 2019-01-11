Погода на Ямале 11 января: мороз при юго-западном ветре

11 Янв. 2019 2019-01-11T05:23:02+03:00

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В пятницу, 11 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ожидается -31 градус, будет пасмурно, снег пройдет только утром, ветер юго-западный 5 м/с.

В Ноябрьске -32 градуса, солнечно и без осадков, ветер юго-западный 4 м/с.

В Новом Уренгое – 34 градуса, пасмурно, кратковременный снег - вечером, западный ветер 4 м/с.

В Надыме - 35 градусов, пасмурно, небольшой снег ожидается после обеда, ветер юго-западный 5 м/с.

В Губкинском - 34 градуса, ясная погода, без осадков, ветер западный 4 м/с.

В Тарко-Сале - 33 градуса, переменная облачность, осадки не ожидаются, ветер западный 3 м/с.

В Муравленко -32 градуса, пасмурно, небольшой снег пройдет ближе к ночи, юго-западный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги - 22 градуса, пасмурно, юго-западный ветер 4 м/с.