В Лабытнанги мошенник пытался выманить у женщины 90 тысяч для "спасения" внука
В Лабытнанги разыскивают мошенника, который пытался выманить у женщины сотню тысяч рублей. Горожанка с заявлением обратилась к правоохранителям. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который сообщил, что ее внука доставили в отдел полиции.
Злоумышленник по телефону пытался убедить женщину, то нужно перевести ему на счет 90 000 рублей для того, чтобы у внука не было неприятностей. Свой умысел до конца довести не смог, так как северянка прервала разговор.
Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность причастного к совершению преступления.
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными, не сообщать реквизиты банковских карт неизвестным лицам ни под каким предлогом.