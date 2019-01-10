В Лабытнанги мошенник пытался выманить у женщины 90 тысяч для "спасения" внука

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:05:44+03:00

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В Лабытнанги разыскивают мошенника, который пытался выманить у женщины сотню тысяч рублей. Горожанка с заявлением обратилась к правоохранителям. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, который сообщил, что ее внука доставили в отдел полиции.

Злоумышленник по телефону пытался убедить женщину, то нужно перевести ему на счет 90 000 рублей для того, чтобы у внука не было неприятностей. Свой умысел до конца довести не смог, так как северянка прервала разговор.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность причастного к совершению преступления.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными, не сообщать реквизиты банковских карт неизвестным лицам ни под каким предлогом.