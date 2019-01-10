2019-01-10T15:52:47+03:00
Общество

На Ямале начал работу региональный оператор по обращению с ТКО

За это время поступило 35 жалоб
Анна Полякова
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На Ямале начал работу региональный оператор по обращению с ТКО Фото: yanao.ruНа Ямале начал работу региональный оператор по обращению с ТКО Фото: yanao.ru
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На Ямале оценили первую рабочую неделю регионального оператора по обращению с ТКО. На окружном совещании в режиме видеоконференцсвязи в четверг, 10 января, говорили с представителями муниципалитетов. Провёл совещание директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Афанасьев.

Новая система обращения с отходами в России в активную фазу реализации вступила 1 января 2019 года. Единый региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на Ямале - ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Исполнительный директор компании Александр Прибылев отметил, что благодаря оперативному взаимодействию регионального оператора, перевозчиков и органов местного самоуправления в длинные новогодние выходные удалось избежать «мусорного коллапса». К вывозу ТКО по графику приступили 2 января. Работали 133 единицы спецтехники. К 4 января количество техники было увеличено до 145 единиц в связи с большим объёмом мусора.

Со 2 по 8 января включительно в Единую диспетчерскую службу регионального оператора от граждан поступило 35 обращений о несвоевременном вывозе ТКО, из которых 22 заявки были исполнены в день обращения, 13 заявок – в первой половине следующего дня, сообщает праивтельство ЯНАО.

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