В порту Сабетта таможня с начала года оформила прохождение 20 судов
Ямальские таможенники за новогодние каникулы совершались оформлено прибытие 10 морских судов загранплавания и убытие 10 морских судов с территории Евразийского экономического союза
Все они прошли через морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Сабетта.
Из них: три с газовым конденсатом на борту (вес 53,8 тыс. тонн) и семь со сжиженным природным газом на борту (вес 508,4 тыс. тонн).
В пресс-службе ведомства добавили, что таможенное декларирование товаров не осуществлялось, уголовные дела и дела об административных правонарушениях в указанный период не возбуждались.