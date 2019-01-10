2019-01-10T15:14:12+03:00
Экономика

В порту Сабетта таможня с начала года оформила прохождение 20 судов

Дела об административных правонарушениях в это время не возбуждались
Анна Полякова
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В порту Сабетта таможня с начала года оформила прохождение 20 судов Фото: yanao.ruВ порту Сабетта таможня с начала года оформила прохождение 20 судов Фото: yanao.ru
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Ямальские таможенники за новогодние каникулы совершались оформлено прибытие 10 морских судов загранплавания и убытие 10 морских судов с территории Евразийского экономического союза

Все они прошли через морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Сабетта.

Из них: три с газовым конденсатом на борту (вес 53,8 тыс. тонн) и семь со сжиженным природным газом на борту (вес 508,4 тыс. тонн).

В пресс-службе ведомства добавили, что таможенное декларирование товаров не осуществлялось, уголовные дела и дела об административных правонарушениях в указанный период не возбуждались.

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