2019-01-10T14:55:40+03:00
Происшествия

Жителя Нового Уренгоя, оскорбившего полицейского, наказали рублем

Ему назначили штраф - 15 тысяч рублей
Анна Полякова
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Жителя Нового Уренгоя привлекли к ответственности за оскорбление полицейского. 36-летний ранее судимый пьяный грубиян в помещении учреждения в присутствии посторонних лиц обматерил правоохранителя. Тем самым он унизил честь и достоинство полицейского как представителя власти. Инцидент произошел 11 ноября 2018 года.

Уголовное дело было расследовано и направлено в суд. В результате в декабре вынесено судебное решение о признании новоуренгойца виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Полиция разъясняет, что оскорбление представителя власти наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, сообщает п УМВД России по ЯНАО.

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